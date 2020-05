Usa: stampa, assistente di Ivanka Trump in telelavoro positiva al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente personale di Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è risultata positiva al test del coronavirus. Lo riferisce l’emittente televisiva statunitense “Cnn”, sulla base di una fonte informata di cui non viene rivelato il nome. La persona contagiata, precisa la “Cnn”, non è stata in contatto con Ivanka Trump nelle ultime settimane perché da quasi due mesi sta lavorando a distanza. Ieri la Casa Bianca ha confermato ufficialmente che un membro del personale che lavora per il vicepresidente, Mike Pence, è risultato positivo: si tratta dell’addetta stampa di Pence, Katie Miller.(Nys)