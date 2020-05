Ue: Prestigiacomo (FI) su Mes, ottimo investimento per colmare gap sanità nord-sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per le spese sanitarie e a condizioni favorevoli, così come emerso dall'accordo europeo, rappresenterebbe un ottimo 'investimento' per colmare il gap sanitario tra Nord e Sud del Paese". Lo afferma, in una nota Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia. "Nel Mezzogiorno – prosegue – c'è un disperato bisogno di maggiore accesso alle cure e nuove strutture ospedaliere. Utilizzare i fondi che l'Europa ci metterebbe a disposizione sarebbe una scelta saggia e lungimirante. Anche per questo Forza Italia e il presidente Berlusconi si sono sempre detti disponibili a valutare, senza preconcetti, l'opportunità offerta da questo strumento comunitario. Adesso, la palla passa al governo e alla sua maggioranza. L'auspicio è che prevalga il buon senso e il raziocinio, non il pregiudizio ideologico o peggio ancora – conclude Prestigiacomo - la convenienza politica di parte". (Rin)