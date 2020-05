Ue: Sassoli, "abbiamo bisogno di nuove idee per il futuro della nostra Unione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non emergerà da questa crisi tornando alle vecchie ingiustizie e ai vecchi modelli. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli per celebrare la Festa dell'Europa. "Troppi cittadini europei stanno facendo fatica, abbiamo bisogno di nuove idee per il futuro della nostra Unione. Dobbiamo mostrare che l'Europa può proteggere tutti i suoi cittadini. Buona Festa dell'Europa! Lunga vita all'Europa!", ha scritto Sassoli su Twitter. (Res)