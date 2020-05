Terrorismo: Tofalo, dovere morale ricordare vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo un dovere morale nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per difendere i valori di legalità, giustizia e libertà che sono alla base delle istituzioni democratiche. "Oggi ne ricordiamo il coraggio e rinnoviamo la vicinanza ai familiari", lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Per Tofalo "ricordare vuol dire rinnovare l'impegno collettivo per far sì che mai più avvengano simili violenze. Vuol dire affermare la risposta ferma dello Stato, delle istituzione e di ciascun cittadino contro ogni azione volta a destabilizzare l'assetto costituzionale. Non a caso fu scelto il 9 maggio per omaggiare la memoria delle vittime del terrorismo - aggiunge Tofalo - oggi infatti ricordiamo il 42esimo anniversario dell'assassinio di Aldo Moro, uomo di straordinarie qualità morali e di grandi principi. La sua figura è grande esempio di dedizione e di responsabilità nonché punto di riferimento per noi tutti e, soprattutto, per le generazioni più giovani". (Rin)