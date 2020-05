Fase 2: frode in commercio e false attestazioni, Gdf di Milano sequestra 360mila mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 360mila mascherine non certificate e destinate alla vendita sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Milano nelle sedi di diverse società del Nord Italia, collegate a una catena commerciale nazionale. I prodotti, sia mascherine chirurgiche sia dpi, riportavano un’impropria marcatura “CE” o non ne avevano alcuna, nemmeno l’autorizzazione rilasciata dall’Istituto superiore di Sanità o dall’Inail, e in alcuni casi erano stati importati in maniera fraudolenta. L’operazione, condotta dalle fiamme gialle del 1° nucleo operativo metropolitano di Milano, è scattata a seguito di controlli sulla corretta applicazione della normativa in materia di prezzi, durante i quali presso una delle sedi milanesi del gruppo commerciale sono state trovate mascherine di varie tipologie indebitamente messe in vendita. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Procura di Milano Grazia Colacicco, ha permesso di ricostruire la catena di vendita, distribuzione e importazione, attraverso una serie di perquisizioni anche a Brescia, a Torino e a Novi Ligure, presso la sede centrale del gruppo e i magazzini di altre società fornitrici. (segue) (com)