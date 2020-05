Fase 2: frode in commercio e false attestazioni, Gdf di Milano sequestra 360mila mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perquisizioni hanno consentito di scoprire altre migliaia di mascherine, mentre un ulteriore quantitativo di dispositivi, di circa 220mila pezzi, è stato sequestrato ancora giacente nei magazzini doganali di Malpensa. Per questi prodotti, già destinati alla vendita ad un’altra azienda di distribuzione pur in mancanza delle autorizzazioni per la messa in commercio sul territorio nazionale, risultava essere stata presentata in Dogana una falsa attestazione di destinazione, in modo da ottenere il cosiddetto svincolo diretto. Nello specifico, l’importatore aveva dichiarato indebitamente che le mascherine sarebbero state destinate alla protezione dei dipendenti e dei clienti di una società esercente un servizio di pubblica utilità. Presso i magazzini di una delle società perquisite sono stati rinvenuti e sequestrati anche diversi timbri, detenuti in maniera illecita, di pubbliche amministrazioni, istituti di credito e professionisti operanti nell’ambito del settore sanitario. Per le violazioni riscontrate, sei persone, responsabili delle società coinvolte, sono segnalate all’autorità giudiziaria. (com)