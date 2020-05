Russia: Putin si congratula con cittadini e veterani per Giornata della Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto le congratulazioni ai cittadini e ai veterani in occasione della Giornata della Vittoria, in cui si celebra la fine della Grande guerra patriottica (la Seconda guerra mondiale) e la vittoria sul nazifascismo. "Con tutto il mio cuore voglio congratularmi con voi nella Giornata della Vittoria. Per tutti noi, questa è la festività più importante. La celebriamo sempre solennemente e in maniera pubblica", ha detto Putin dopo aver deposto fiori sulla tomba del Milite ignoto nel giardino di Alessandro. Secondo il presidente russo, "il significato spirituale e morale della Giornata della Vittoria resta sempre evidente". Il tradizionale rituale per commemorare la Giornata della Vittoria è stato quest'anno stravolto dall'epidemia di coronavirus, che ha reso impossibile organizzare la gran parte degli eventi pubblici in Russia. (Rum)