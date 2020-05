Mobilità: Campidoglio, Roma apre al servizio sharing di monopattini elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma apre il mercato agli operatori di sharing di monopattini elettrici. A pochi giorni dalla pubblicazione del bando sono pervenute le prime manifestazioni d'interesse per l'avvio del servizio di sharing a flusso libero. "Tutti gli operatori interessati -si legge in una nota del Campidoglio- dovranno rispettare standard minimi, come il limite di mezzi e le aree di attività, e regole sulla circolazione e la sosta simili a quelle già previste per le biciclette". Il progetto prevede una fase sperimentale di due anni. Gli operatori del servizio "saranno tenuti inoltre a comunicare i dati in tempo reale a Roma Capitale". Il servizio sarà erogato nel rispetto degli standard minimi previsti dalle linee guida per lo sharing di monopattini elettrici, approvate dalla Giunta capitolina la scorsa settimana. "Abbiamo aperto il mercato agli operatori interessati a investire nel settore -dichiara nella nota il sindaca di Roma, Virginia Raggi-, e allo stesso tempo incentiviamo forme di mobilità integrata e sostenibile. Tutti gli operatori -continua Raggi- dovranno rispettare requisiti minimi, come il limite di mezzi, le regole sulla circolazione e la comunicazione dei dati di servizio in tempo reale per un monitoraggio costante dei mezzi". (segue) (Com)