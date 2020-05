Mobilità: Campidoglio, Roma apre al servizio sharing di monopattini elettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ciascun operatore la flotta dovrà essere composta da un minimo di 750 a un massimo di 1.000 mezzi. Su tutto il territorio capitolino sarà consentito un numero massimo di 16.000 monopattini. Ciascun mezzo dovrà essere localizzato in tempo reale e gli operatori dovranno garantire anche la copertura assicurativa per l'uso dei dispositivi. "Con questa manifestazione d'interesse abbiamo promosso un nuovo modello di sharing -spiega nella nota l'assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese-. Di fatto Roma si candida a capofila nell'offerta di questo servizio. Abbiamo avviato anche il primo piano straordinario per realizzare nuove piste ciclabili transitorie, dove potranno circolare anche i monopattini. I primi cantieri -conclude Calabrese- sono già partiti giovedì in zona Eur". Il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno nella nota afferma che "Roma si conferma città in prima linea e aperta agli operatori di sharing, anche per i monopattini. Un servizio in più per supportare il trasporto pubblico tradizionale e ridurre il traffico privato". (Com)