Libia: Onu condanna attacchi indiscriminati contro popolazione civile a Tripoli

- La missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha condannato con fermezza i continui attacchi sui quartieri residenziali densamente popolati di Tripoli, incluso “lo spaventoso bombardamento” nell’aerea di Zawiat al Dahmani, vicino all'ambasciata turca e alla residenza dell'ambasciatore italiano, che secondo quanto riferito ha provocato la morte di almeno due civili e il ferimento di altri tre. In una nota l’Unsmil precisa che continuerà a documentare le violazioni condividendo le informazioni con il gruppo di esperti e il Tribunale penale internazionale. “L'Unsmil è profondamente allarmato dall'intensificarsi degli attacchi indiscriminati in un momento in cui i libici meritano di osservare pacificamente il mese sacro del Ramadan e in un momento in cui stanno combattendo la pandemia di Covid-19. Queste azioni spregevoli spingono nuovamente a chiedere ad alcuni leader libici di porre fine ai combattimenti prolungati e la ripresa del dialogo politico”, si legge nella nota. Secondo la missione Onu, dal primo maggio, i continui indiscriminati, in gran parte attribuibili alle forze affiliate all’Esercito nazionale libico (Lna), hanno colpito i quartieri di Abu Salim, Tajoura, al Hadba al Bari, Zanata e Zawit al Dahmani, provocando molte vittime civili, danni alle abitazioni e agli edifici. La missione Onu riferisce che tra il primo e l'8 maggio il bilancio è stato di almeno 15 morti e 50 feriti tra la popolazione civile.(Lit)