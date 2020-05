Ue: Mattarella, è la volta del rafforzamento della solidarietà politica dell'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto europeo ha saputo dimostrare l'elasticità e la resilienza necessarie a propiziare fondamentali e positivi cambiamenti: è ora la volta, ineludibile, del rafforzamento della solidarietà politica dell'Unione. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata europea. "Non è in gioco soltanto la risposta alla crisi epidemica, ma si tratta di un banco di prova fondamentale per il futuro dei nostri popoli e per la stessa stabilità del continente", aggiunge il capo dello Stato. (Rin)