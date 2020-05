Ue: Mattarella, solo più Europa permetterà di affrontare in modo efficace la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo più Europa permetterà di affrontare in modo più efficace la pandemia - sfida di dimensioni realmente globali - sul piano della ricerca e della assunzione di misure per la difesa della salute e sul piano della ripresa economica e sociale. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata europea. "Saremmo tutti più in difficoltà se non potessimo disporre di quella necessaria rete di condivisione che lega i nostri popoli attraverso le istituzioni comuni. Avvertiamo tutti la responsabilità di unirci nel sostegno alle vigorose misure di risposta alla crisi e alle sue conseguenze. Alle misure già decise e a quelle ancora da assumere", aggiunge il capo dello Stato. (Rin)