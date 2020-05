Cina-Cambogia: re cambogiano a Pechino per esami medici incontra ministro Esteri cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Cambogia, Norodom Sihamoni, a Pechino per esami medici, ha incontrato ieri il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”. Wang ha trasmesso al sovrano cambogiano i saluti e gli auguri del presidente Xi Jinping e gli ha detto che la Cina non dimenticherà il sostegno ricevuto dalla Cambogia nel momento più duro della lotta contro l’epidemia di coronavirus. A sua volta la Cina ha offerto assistenza alla Cambogia quando l’epidemia si è diffusa anche nel paese del Sud-asiatico. Il re cambogiano ha ringraziato per questo e ha ribadito la volontà di Phnom Penh di rafforzare lo scambio con Pechino in materia di prevenzione e controllo dell’epidemia. (Cip)