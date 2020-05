Trump sente il re saudita Salman, Yemen e coronavirus al centro del colloquio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il re saudita Salman hanno riaffermato i forti legami tra Riad e Washington in termini di partnership nel campo della Difesa. Lo ha reso noto un portavoce della Casa Bianca, il vice segretario alla stampa Judd Deere. “Oggi il presidente Donald Trump ha parlato con il re Salman bin Abdulaziz al Saud del regno dell'Arabia Saudita. Il presidente e re Salman hanno discusso degli ultimi sviluppi positivi nella sconfitta della pandemia di coronavirus e nella ri-energizzazione delle economie globali. I due leader hanno concordato sull'importanza della stabilità nei mercati globali dell'energia e hanno ribadito il forte partenariato nel campo della Difesa tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Il presidente e il re Salman hanno anche discusso di altre critiche questioni regionali e bilaterali e della loro cooperazione rispettivamente come leader del G7 e del G20”, ha spiegato il portavoce. Poco dopo una nota dell'agenzia di stampa saudita "Spa" ha confermato la notizia del colloquio telefonico tra i due leader, aggiungendo che entrambi hanno affrontato il tema dei legami storici e strategici tra i due paesi. Nel corso del colloquio il re saudita ha fatto riferimento agli sforzi del Regno per raggiungere una soluzione politica globale in Yemen e all'iniziativa della Coalizione per il cessate il fuoco a sostegno degli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in questo senso. Trump invece ha ribadito che gli Stati Uniti sono impegnati a proteggere i suoi interessi e la sicurezza dei suoi alleati nella regione e la sua determinazione a confrontarsi con tutto ciò che destabilizza la sicurezza e la stabilità.Il colloquio tra Trump e re Salman giunge dopo la decisione degli Stati Uniti di rimuovere dall’Arabia Saudita i propri sistemi di difesa anti-missile Patriot e stanno valutando un’ulteriore riduzione dei propri assetti militari nel regno. Secondo quanto riferito dal “Wall Street Journal” la mossa segnerebbe la fine di un lungo processo di incremento degli asset militari Usa nella regione del Golfo per il contenimento strategico dell’Iran. In particolare, Washington avrebbe deciso di ritirare quattro batterie Patriot assieme a decine di militari inviati in Arabia Saudita a seguito degli attacchi che lo scorso anno hanno colpito le strutture petrolifere della compagnia Aramco, nei quali Teheran ha sempre negato ogni coinvolgimento. Le fonti sostengono che due squadroni di caccia hanno già lasciato la regione e che il Pentagono sta valutando anche un ulteriore taglio della presenza della Marina statunitense nel Golfo. La valutazione alla base della decisione, riferisce il “Wall Street Journal”, è che l’Iran “non costituisce più una minaccia immediata agli interessi strategici degli Stati Uniti”, in particolare dopo il raid che lo scorso 3 gennaio ha provocato a Baghdad la morte del generale Qasem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica. Inoltre, i generali Usa non ritengono che gli assetti militari nella regione abbiano svolto un ruolo di deterrenza nei confronti di Teheran. Le limitate risorse militari degli Stati Uniti, sostiene ancora il Pentagono, dovrebbero essere destinate ad altre priorità, in particolare al contenimento militare della Cina in Estremo Oriente. (Rin)