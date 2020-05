Monza: da Comune buono affitto da 1.500 euro per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contributo fino a 1.500 euro per il pagamento dell'affitto concesso una tantum alle famiglie in difficoltà per l'emergenza coronavirus. È la misura di sostegno prevista dal bando che sarà pubblicato lunedì dal Comune di Monza, che stanzia un budget totale di 415mila euro. “Con questa misura - spiega il sindaco Dario Allevi in una nota - vogliamo ulteriormente andare incontro a tutte le famiglie che sono state messe in crisi dall'emergenza Covid–19, sia a quelle che hanno dovuto soffrire la perdita di una persona cara o il suo ricovero sia a quelle che non hanno più potuto lavorare e che, quindi, hanno subìto una drastica riduzione del proprio reddito. Un aiuto concreto per sostenere una situazione che per molti nostri concittadini sta diventando ogni giorno più pesante. Per questo non ci siamo tirati indietro e, aderendo al bando regionale, abbiamo messo sul tavolo 305mila euro dei residui sulla morosità incolpevole, riuscendo a portare a 415 mila euro il budget complessivo”. Destinatari del bando sono i titolari di un regolare contratto di locazione sul libero mercato (compreso quelli a canone concordato) o in alloggi in godimento e che si trovano in difficoltà con il pagamento della rata a causa dell'emergenza coronavirus. Il bando, che da settimana prossima sarà disponibile sul sito del Comune di Monza, prevede una copertura fino a 4 mensilità del canone e comunque non oltre complessivi 1.500 euro. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell'immobile, anche in più tranche, per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. Il bando è rivolto ai residenti nel Comune di Monza che non siano proprietari di un immobile all'interno del territorio della Lombardia, che risiedano da almeno un anno nell'alloggio in affitto oggetto del contributo e che abbiano un'attestazione Isee fino a 26mila euro. Occorre, inoltre, non essere sottoposti a procedure di sfratto. (segue) (com)