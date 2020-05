Monza: da Comune buono affitto da 1.500 euro per le famiglie in difficoltà a causa della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alle Politiche sociali Désirée Chiara Merlini sottolinea che “questa misura sarà in grado di garantire soluzioni di sostegno agli inquilini, con un'attenzione maggiore verso le persone a rischio povertà a causa dell'emergenza e che normalmente non sono ‘intercettate’ dal sistema del welfare pubblico. I requisiti del bando, infatti, ci permettono di allargare molto la platea delle famiglie che potrebbero accedere ai contributi. Nello stesso tempo questa iniziativa intende va incontro anche ai proprietari: penso, infatti, a questo bando come a un doppio paracadute, uno strumento in grado di generare un circolo virtuoso per mettere in protezione una fetta importante di popolazione”. Il bando ha, inoltre, definito i criteri preferenziali collegati alla crisi dell'emergenza sanitaria per la concessione del contributo: perdita del posto di lavoro; consistente riduzione dell'orario di lavoro; mancato rinnovo di contratti a termine; accordi aziendali e sindacali; cessazione di attività libero-professionali; malattia grave. Le domande dovranno essere presentate in modalità digitale tramite portale internet dedicato sul sito del Comune di Monza. Dovranno essere trasmessi i seguenti documenti: copia del documento di identità del richiedente, copia del contratto di locazione regolarmente registrato, dichiarazione del proprietario dell'immobile, eventuale documento comprovante la riduzione del reddito del richiedente/nucleo familiare. Qualora non si abbia a disposizione una connessione internet, i documenti potranno essere consegnati in busta chiusa presso l’ufficio alloggi - agenzia per l’abitare di piazza Trento e Trieste il lunedì e il giovedì, dalle 9 alle 12. Le domande potranno essere evase fino all'esaurimento delle risorse. (com)