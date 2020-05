Ue: von der Leyen, solidarietà europea necessaria anche in questa fase di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà europea mostrata per ricostruire il continente dopo la Seconda guerra mondiale è necessaria oggi, in questa fase di crisi. Lo ha affermato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in occasione della Festa dell'Europa. "Oggi celebriamo i 70 anni di solidarietà europea che ha permesso di ricostruire e riunire il continente sulle ceneri della Seconda guerra mondiale e costruire la prosperità. La stessa solidarietà è necessaria per salvare le vite, l'economia e costruire un futuro verde e digitale. Lunga vita all'Europa", si legge in un tweet di von der Leyen. (Res)