Usa: Honda riaprirà gli impianti l'11 maggio

- Il gigante dell'automobile Honda farà ripartire le sue fabbriche di veicoli e componentistica negli Stati Uniti e in Canada a partire dall'11 maggio, unendosi a una lista di altre case automobilistiche che sta riavviando la produzione in Nord America questo mese, per la prima volta da metà marzo. Lo riporta l'emittente "Cnn". La casa automobilistica giapponese ha detto oggi che aumenterà gradualmente la produzione e scaglionerà la sua riapertura per consentire ai lavoratori di abituarsi alle nuove linee guida sulla sicurezza, tra cui controlli di temperatura e varie misure di distanziamento sociale. Honda ha chiuso gli impianti il 23 marzo, quando l'epidemia di coronavirus ha costretto all'arresto quasi tutta la produzione automobilistica nel continente. (Nys)