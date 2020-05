Business news: Regno Unito, crisi storica per il settore costruzioni nel lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività del settore delle costruzioni hanno toccato una "crisi storica" il mese scorso per via delle misure restrittive e la chiusura dei sistemi di forniture dovute all'emergenza coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". L'indice Ihs Markit/Cips per il settore delle costruzioni nel Regno Unito è sceso dal 39,3 a marzo a 8,2 in aprile, raggiungendo il livello più basso dal 1997. A febbraio, prima che venissero introdotte le misure restrittive per il coronavirus, l'indice registrava il 52,6. Il direttore economico di Ihs Markit Tim Moore ha affermato che il calo nelle attività di costruzione spicca anche rispetto a crisi storiche di altri settori. "La chiusura diffusa dei siti di costruzione e delle attività commerciali che fanno parte della catena di fornitura ha causato un blocco totale delle attività in vaste parti del settore", ha detto Moore. Le aree del settore delle costruzioni più colpite sono la costruzione di edifici e l'attività commerciale. L'ingegneria civile è stata leggermente meno danneggiata dalle misure del lockdown. (Rel)