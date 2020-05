Business news: Regno Unito, Banca centrale stima contrazione economica del 14 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Inghilterra (BoE) ha previsto che l'economia del Regno Unito potrebbe contrarsi del 14 per cento nel 2020. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Lo scenario delineato dalla BoE prevede una contrazione del prodotto interno lordo (Pil) del 25 per cento nell'attuale trimestre in un crollo veramente serio, prima di una ripresa più avanti quest'anno. La Boe ha spiegato che "lo scenario include un crollo molto acuto del Pil e un significativo aumento della disoccupazione. Dopo l'allentamento delle misure di distanziamento sociale le attività dovrebbero riattivarsi abbastanza rapidamente, quindi il crollo del Pil dovrebbe essere temporaneo". La banca ha aggiunto che "nonostante queste considerazioni, l'economia ha bisogno di tempo per riprendersi. L'inflazione misurata con l'indice dei prezzi al consumo (Cpi) scenderà sotto il target del 2 per cento durante la seconda metà di quest'anno, riflettendo la debolezza della domanda". La BoE ha anche predetto che la disoccupazione potrebbe raggiungere il livello del 9 per cento nei prossimi mesi, nonostante gli sforzi del governo di assistere i lavoratori attraverso il piano di conservazione dei posti di lavoro. La banca ha infine predetto che l'economia globale potrebbe contrarsi del 20 per cento in questo trimestre. (Rel)