Business news: Regno Unito, Banca centrale verso estensione programma allentamento quantitativo

- Gli economisti britannici si aspettano che la Banca centrale d'Inghilterra (BoE) espanda il suo programma di allentamento quantitativo nei prossimi mesi, in seguito alla rinuncia di apportare nuove modifiche nella regolazione dei tassi bancari questo mese. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". James Smith, economista della banca Ing, ha detto di aspettarsi che la ripresa economica del Regno Unito sarà più lenta di quanto è stato predetto dalla BoE. Secondo Smith, ciò significa che "molto probabilmente l'allentamento quantitativo verrà incentivato nei prossimi mesi". Il direttore strategico di Principal Global Investors Seema Shah ha dichiarato che "la responsabilità in questo caso è sicuramente l'annuncio di un aumento dell'allentamento quantitativo a giugno", dopo che due membri del comitato di politica monetaria hanno votato per un ulteriore allentamento durante la riunione di questo mese. (Rel)