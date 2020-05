Business news: Romania, fatturato del commercio al dettaglio aumentato del 5 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio, indice importante della dinamica del consumo privato, sono aumentate in Romania del 5 per cento a marzo rispetto al mese precedente, mentre nei primi tre mesi del 2020 sono aumentate del 9,4 per cento su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. A marzo, il maggiore incremento, del 12,3 per cento, è stato registrato dalle vendite di generi alimentari. D'altra parte, le vendite di carburanti sono diminuite dell'8,3 per cento, mentre quelle dei generi non alimentari dell'1,6 per cento. I dati dell'Ins prendono in considerazione l'impatto della crisi generata dal Covid-19 e delle misure adottate dalle autorità dopo l'istituzione dello stato di emergenza sul territorio romeno, a partire dal 16 marzo scorso. (Rob)