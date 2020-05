Business news: Repubblica Ceca, tasso di disoccupazione ad aprile al massimo da due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile di quest'anno si contano circa 254 mila persone in cerca di un impiego in Repubblica Ceca, il numero più alto dal marzo 2018. Lo riferisce l'Ufficio del lavoro ceco, che riporta che il tasso di disoccupazione è passato dal 3 per cento di marzo al 3,4 per cento ad aprile. Per il ministro del Lavoro, Jana Malacova, si tratta comunque di un dato non particolarmente negativo. Tra i settori più colpiti ci sono quello alimentare, alberghiero e delle vendite al dettaglio. Cala su base mensile il numero di posti di lavoro disponibili, che scende a circa 333 mila (-9.500 circa). (Vap)