Business news: ministro Economia francese, 11 maggio riaprono 400mila aziende con 875mila lavoratori

- L'11 maggio, quando la Francia allenterà le restrizioni imposte per la crisi del coronavirus, riapriranno 400mila aziende per un totale di 875mila lavoratori. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, durante la presentazione del piano del governo. "Tutti i commerci riapriranno ad eccezione di caffè, bar e ristoranti, la cui data di riapertura sarà annunciata a fine maggio", ha detto il titolare di palazzo Bercy. Le Maire ha poi evocato l'approvvigionamento delle mascherine. "Abbiamo voluto che i canali di distribuzione siano i più ampi possibile", ha detto il ministro, spiegando che "i grandi circuiti di distribuzione saranno mobilitati". Per le mascherine, sia artigianali che industriali, Le Maire ha dichiarato che verrà applicata un'Iva al 5,5 per cento. (Frp)