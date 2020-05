Terrorismo: Mattarella, sconfitto con il sacrificio e l'unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo è stato sconfitto con il sacrificio e la rettitudine di molti, ma anche soprattutto con l'unità. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo. Per il capo dello Stato "è giusto ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica. Il terrorismo - ha sottolineato Mattarella - è stato sconfitto grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti, e grazie all'unità che il popolo italiano ha saputo esprimere in difesa dei valori più profondi della propria civiltà. La storia ci ha dimostrato che l'unità e la coesione degli italiani sono gli strumenti più efficaci di fronte ai pericoli più gravi". (segue) (Rin)