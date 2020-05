Terrorismo: Casellati, violenza e strategia della paura non sono forme di lotta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata dedicata alle Vittime del Terrorismo è un appuntamento con la nostra memoria per non dimenticare che la violenza e la strategia della paura non possono e non potranno mai essere considerate forme di lotta politica. Lo dichiara il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. "Sono solo atti criminali di fronte ai quali la risposta delle istituzioni, della politica e della società deve essere inflessibile”, aggiunge Casellati.(Rin)