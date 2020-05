Coronavirus: Usa, per Trump i decessi alla fine saranno 95 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la pandemia di coronavirus potrebbe uccidere "95 mila persone" in totale in tutto il Paese, aggiornando di nuovo la previsione sui decessi al rialzo rispetto alle volte precedenti. Lo riporta l'emittente "Cnn". Più di 76 mila persone sono già morte a causa del Covid-19 negli Stati Uniti, secondo un conteggio giornaliero seguito dalla Johns Hopkins University. Parlando di fronte ai membri repubblicani del Congresso, Trump ha affermato che gli sforzi di mitigazione hanno contribuito a limitare il numero di morti per l'epidemia ma, "alla fine potremmo parlare di 95 mila persone, potremmo parlare di qualcosa di più". Trump ha aggiunto che una morte per coronavirus è inaccettabile "per non parlare forse di 100 mila". Il 20 aprile, Trump aveva previsto tra il 50 mila e 60 mila decessi a causa del coronavirus.(Nys)