Usa: Moody's rinvia il giudizio di rating sull'Italia

- Giorno di importanti giudizi per il rating dell'Italia. Ma, dopo la valutazione di Dbrs sullo stato dei conti pubblici della Penisola, quella di Moody’s è stata rinviata. Il giudizio della società di rating era quello forse più monitorato, secondo diversi esperti. Per Dbrs il rating italiano è rimasto fermo a BBB high, ben tre notch al di sopra del livello spazzatura, oltre il quale non si può più parlare di investment grade. L'outlook, però, è stato declassato a negativo, a causa di una: “considerevole incertezza sulle ripercussioni economiche che potrà avere l’impatto dell’epidemia di coronavirus. C’è il rischio che una prolungata perdita di capacità produttiva indebolisca ulteriormente il già debole potenziale di crescita dell’Italia, pesando sulla capacità del Paese di migliorare la sostenibilità del suo debito pubblico in futuro”. Stasera Moody's ha rinviato il giudizio anche sulla Grecia. (Nys)