Mes: Di Maio, dibattito ancora prematuro, lavoriamo su Recovery Fund

- Nonostante l’accordo, il dibattito sul Meccanismo europeo di stabilità è ancora prematuro occorre anzitutto leggere i regolamenti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera al programma “Accordi e disaccordi”. Il ministro ha sottolineato che in vista del Consiglio dei capi di Stato e di governo della prossima settimana si lavorerà ad un accordo sul Recovery Funf che vale dai 1.500 e 2.000 miliardi di euro. “Se ci sarà un poderoso Recovery Fund non ci sarà bisogno di altri strumenti”, ha aggiunto Di Maio. “Tutta maggioranza d’accordo per raggiungere il miglior accordo possibile”, ha precisato Di Maio. Secondo il ministro al prossimo Consiglio europeo, “l’Italia dovrà chiedere all’Europa che cosa fare del proprio futuro”.(Res)