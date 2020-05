Usa: Wall Street chiude in rialzo nonostante la disoccupazione record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wall Street in rialzo per tutta la giornata di venerdì nonostante i dati estremamente negativi sull'occupazione. L'indice Dow Jones ha guadagnato l'1,9 per cento, o 455 punti. Lo S&P 500 è salito dell'1,7 per cento, mentre il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dell'1,6 per cento. Lo riporta l'emittente "Cnn". Le cifre pubblicate negli ultimi due giorni dal dipartimento del Lavoro, relative al mese di aprile, dicono che l'economia Usa ha bruciato 20,5 milioni di posti nelle ultime quattro settimane, con il tasso di disoccupazione balzato al 14,7 per cento. Nell'ottobre del 2009, al culmine della precedente crisi finanziaria, il tasso di disoccupazione si era fermato al 10 per cento. Per risalire all'unico precedente peggiore occorre tornare al 1933, quando l'indice toccò i 25 punti percentuali.(Nys)