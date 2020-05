Libia: Lna nega di aver colpito zona ambasciate Italia e Turchia a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando generale dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha negato di aver colpito ieri notte le aree intorno alle ambasciate di Italia e Turchia a Tripoli. Con una nota si promette di garantire la salvaguardia delle sedi diplomatiche straniere e delle missioni internazionali nella capitale così come le sedi delle compagnia straniere e delle istituzioni statali. "Le operazioni delle forze armate mirano alla protezione dello Stato e dei suoi ospiti dal terrorismo e dalle bande criminali e combattiamo per la pace e la sicurezza", si legge in una nota. Secondo la versione del Comando generale di Bengasi, quanto avvenuto ieri notte a Tripoli "è opera delle bande terroristiche e criminali che compiono crimini e azioni contro le ambasciate straniere e le istituzioni internazionali per condizionare l'opinione pubblica internazionale contro le forze armate e gli obiettivi della guerra che conduciamo contro i takrifi e le bande criminali. Il prendere di mira ieri le ambasciare straniere rientra in questo quadro". Per questo le forze di Khalifa Haftar negano "in modo categorico di aver commesso un'azione simile che contrasta con i trattati e il diritto internazionale". Si ricorda che "prima dell'avvio dell'operazione Karama le missioni stranieri erano obiettivo di attacchi, furti e razzie da parte delle bande che controllano la capitale". (Lit)