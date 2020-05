Business news: Polonia, Ue prevede Pil in calo del 4,2 percento, contrazione minore d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia, come gli altri paesi colpiti dal coronavirus, sta affrontando la recessione determinata dalla pandemia: secondo la Commissione europea, la recessione polacca sarà la meno grave tra tutti i paesi dell'Ue. Le previsioni economiche di primavera pubblicate dalla Commissione mostrano che l'economia della Polonia si ridurrà del 4,3 per cento quest'anno. Si tratta del valore minimo di tutti i paesi dell'Ue. La Commissione prevede che nel 2021 l'economia polacca si riprenderà e che il Pil aumenterà del 4,1 per cento. Nelle sue previsioni invernali presentate a febbraio, Bruxelles aveva previsto che la crescita del Pil per la Polonia in questo e nel prossimo anno sarebbe stata del 3,3 per cento. (Res)