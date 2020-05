Business news: Ungheria, Bmw rinvia al 2021 apertura nuovo stabilimento a Debrecen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Bmw rinvierà di un anno l'apertura del nuovo stabilimento a Debrecen, nell'Ungheria orientale, a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus. A darne notizia è il presidente di Bmw Oliver Zipse in una video conferenza in occasione del rapporto sugli utili del primo trimestre. "Nella situazione attuale, stiamo esaminando attentamente tutti i nostri progetti. Poiché la domanda del mercato è sempre un fattore rilevante per noi, abbiamo deciso di rimandare l'apertura dello stabilimento in Ungheria di un anno", ha detto Zipse. La costruzione dell'impianto da 1 miliardo di euro a Debrecen doveva iniziare questa primavera. L'impianto impiegherà circa 1.000 persone e avrà una capacità di produrre circa 150mila veicoli all'anno. (Vap)