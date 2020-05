Business news: Norwegian Air, calo annuo del 98,7 per cento dei viaggiatori ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di passeggeri che hanno viaggio con Norwegian Air è calata del 98,7 per cento ad aprile rispetto all’anno precedente a causa dell’interruzione delle attività provocata dalla pandemia. È quanto riferito dalla compagnia di bandiera norvegese in una nota, secondo cui sono stati trasportati solo 41.311 passeggeri, in calo rispetto ai 3,14 milioni registrati ad aprile del 2019. Azionisti, obbligazionisti e locatori hanno concordato questa settimana un piano per convertire quasi un miliardo di dollari di debito in azioni e raccogliere sino a 400 milioni di corone norvegesi (39 milioni di dollari) dalla vendita di nuovi titoli nel tentativo di salvare la compagnia aerea. "Norwegian Air ha continuato a operare un numero limitato di voli nazionali all'interno della Norvegia per conto del governo per garantire il mantenimento della connettività tra le regioni", ha riferito in una nota la società, specificando che sono stati operati anche alcuni voli fra Oslo, Stoccolma e Copenaghen all'inizio di aprile. Il piano per salvare il vettore comporterà un'ulteriore ristrutturazione aziendale, mettendo a terra il 95 per cento della flotta per un massimo di 12 mesi e lasciando in funzione solo sette velivoli prima che possa iniziare una lenta crescita graduale nel 2021. (Sts)