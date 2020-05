Business news: Ungheria, produzione industriale scende del 5,6 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Ungheria scende del 5,6 per cento su base annuale a marzo. I dati sono stati pubblicati dall'Ufficio centrale di statistica (Ksh). L'istituto sottolinea la chiusura di diverse fabbriche per le misure di contenimento della diffusione del coronavirus e definisce "significativo" il declino della produzione automobilistica. Cresce invece leggermente quella di computer, apparecchi elettronici e ottici, oltre a quella di cibi, bevande e tabacco. Tenendo conto del numero effettivo di giorni lavorativi, il calo della produzione è pari al 10 per cento. Su base mensile la contrazione è invece del 10,4 per cento. (Vap)