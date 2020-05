Business news: premier romeno Orban, obiettivo prioritario governo è sostenere con forza l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo più importante del governo romeno, dopo aver superato il picco dell'epidemia di Covid-19, è sostenere con forza l'economia al fine di tornare il più rapidamente possibile al livello prima dello scoppio della pandemia. Lo ha detto il capo del governo di Bucarest, Ludovic Orban in una conferenza stampa presso lo stabilimento Ford di Craiova dove è andato ad assistere alla riapertura dell'impianto dopo la chiusura dovuta alla pandemia. "Abbiamo discusso del piano graduale per riavviare l'attività a pieno regime. Abbiamo anche discusso dell'intenzione estremamente coraggiosa, soprattutto nelle condizioni date, di introdurre nuovi modelli nella fabbricazione, sono convinto che saranno modelli di successo e, chiaramente, abbiamo discusso le misure che il governo può prendere per supportare non solo la società Ford, l'industria automobilistica ma l'economia nel suo insieme. Il nostro obiettivo più importante è di sostenere fortemente l'economia per tornare il più rapidamente possibile al livello prima della crisi", ha dichiarato Orban. (Rob)