Business news: Regno Unito, banche sospendono i rimborsi di 1,2 milioni carte di credito e prestiti

- Gli istituti di credito del Regno Unito hanno concesso la sospensione temporanea del pagamento dei rimborsi di quasi 1,2 milioni fra carte di credito e prestiti personali ai clienti in difficoltà durante la crisi del coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Le cifre riportate dal gruppo di lobby bancaria Uk Finance mostrano che alla fine del mese di aprile è stata concessa una sospensione del pagamento di rimborso a circa 700 mila carte di credito e a circa 470 mila prestiti. Le banche hanno anche proposto di rinunciare agli interessi su 27 di milioni di clienti che si trovano con uno scoperto massimo di 571 euro. L'amministratore delegato di Uk Finance, Stephen Jones, ha dichiarato: "Molte persone nel Regno Unito hanno problemi finanziari a causa del coronavirus e gli istituti di credito hanno deciso di agire con decisione per aiutarli durante questo momento difficile". Uk Finance ha esortato i clienti a chiedere la sospensione dei pagamenti di rimborso solo se effettivamente bisognosi di aiuto immediato. I cittadini britannici sono stati in grado di richiedere una pausa dal di pagamento della durata massima di tre mesi dall'inizio di aprile, quando l'Autorità britannica per la condotta finanziaria ha introdotto delle misure di emergenza per proteggere le categorie più vulnerabili. Queste misure sono state create per dare una mano a coloro che non beneficiano di altri mezzi di assistenza come la sospensione dal pagamento del mutuo o il piano di conservazione dei posti di lavoro del governo. (Rel)