Business news: Finlandia, produzione industriale cresciuta del 2,8 per cento annuo a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale finlandese è cresciuta del 2,8 per cento a marzo rispetto all'anno precedente, nonostante l'epidemia di coronavirus, ma i nuovi ordini di produzione sono diminuiti del 9,3 per cento nel medesimo periodo. È quanto riporta l’istituto statistico finlandese, secondo cui l’impatto del Covid-19 sulla produzione industriale locale “dovrebbe registrarsi nel mese di aprile”. Secondo quanto riferito su Twitter da Markku Lehmus, analista dell’Istituto di ricerca economica finlandese Etla, nel primo trimestre del 2020, i nuovi ordini di produzione in Finlandia sono diminuiti del 5,6 per cento su base annua. (Sts)