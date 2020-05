Business news: Germania, sondaggio, 63 per cento contro premi all'acquisto auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 63 per cento dei tedeschi è contrario agli aiuti di Stato richiesti dal settore automobilistico, in forma di premi all'acquisto, per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente televisiva “Ard” su un campione di 100 mila persone. Secondo il 22 per cento degli intervistati, gli incentivi all'acquisto dovrebbero essere previsti esclusivamente per le automobili rispettose del clima. Soltanto il 12 per cento degli interpellati si è detto favorevole a un premio all'acquisto di tutti gli autoveicoli. Il 12 per cento ha approvato un premio per l'acquisto di tutti i nuovi veicoli. Il rifiuto di tali incentivi è condiviso dai sostenitori di tutti i partiti del Bundestag, con la maggioranza del 74 per cento tra gli elettori di La Sinistra. Nei Verdi, il 35 per cento è favorevole un premio all'acquisto solo per le nuove auto rispettose del clima. Il governo federale intende decidere entro l'inizio di giugno sugli incentivi per il settore automobilistico tedesco, in grave difficoltà già da prima della crisi innescata dal coronavirus. (Geb)