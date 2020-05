Business news: sondaggio in Germania, per 67 per cento situazione economica è non positiva o negativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 67 per cento dei tedeschi ritiene che la situazione dell'economia della Germania sia non positiva o addirittura negativa, mentre per il 32 per cento è positiva o molto positiva . Quest'ultimo dato è il più basso dalla crisi finanziaria del 2008. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente televisiva “Ard” su un campione di 100 mila persone. Fino a marzo scorso, due terzi dei tedeschi consideravano la situazione economica buona o molto buona, mentre soltanto per un terzo era meno buona o cattiva. (Geb)