Coronavirus: Mattarella, vicino a lavoratori spettacolo, salvaguardare patrimonio artistico

- Il mondo del cinema sta "subendo, in misura particolarmente pesante, le conseguenze della terribile epidemia che si è abbattuta improvvisamente sulla nostra esistenza, sconvolgendone usi, abitudini, progetti e realizzazioni". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla presidente dell’Accademia del Cinema, Piera Detassis, per i David di Donatello. "A ben vedere, tutte le professioni, le arti e i mestieri che si nutrono e vivono di vicinanza, di prossimità, di contatto diretto tra le persone e con il pubblico sono oggi quelli più penalizzati dall’emergenza - ha sottolineato Mattarella -. Il cinema, come tanti grandi maestri italiani ci hanno insegnato, è l’arte del sogno. Un sogno che si realizza ogni volta, concretamente, con la collaborazione di tutta una filiera di professionalità (attori, registi, tecnici, sceneggiatori, pittori, scenografi, costumisti, musicisti e tanti altri) e che genera, a livello industriale, un notevole e importante indotto". (segue) (Rin)