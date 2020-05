Business news: previsioni Commissione Ue su Germania, Pil a -6,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca arretrerà del 6,5 per cento nel 2020 per poi risalire del 5,9 per cento nel 2021. Questo secondo le previsioni economiche di primavera pubblicate in settimana dalla Commissione europea. Secondo l'esecutivo comunitario, all'inizio del 2020, l'industria manifatturiera tedesca aveva mostrato segni di ripresa che si è fermata, però, con la pandemia Covid 19 e le misure di confinamento a marzo. L'economia tedesca si avvicina alla recessione più profonda dalla seconda guerra mondiale. Si prevede che l'attività si riprenda nella seconda metà dell'anno e in seguito, ma rimarrà al di sotto della normalità per qualche tempo a causa delle persistenti limitazioni della vita sociale e dei viaggi e del commercio estero compromesso. Le misure fiscali rapide e considerevoli dovrebbero aiutare a evitare una recessione più profonda. La disoccupazione passerà dal 4 per cento del 2020 al 3,5 per cento del 2021. Il debito pubblico salirà al 75,6 per cento nel 2020 per poi scendere al 71,8 per cento nel 2021. L'inflazione sarà allo 0,3 per cento quest'anno per poi salire all'1,4 per cento il prossimo anno. (Beb)