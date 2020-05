Business news: previsioni Commissione Ue, crollo Pil del 9,4 per cento in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crolla del 9,4 per cento il Pil spagnolo nel 2020. Questo secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione europea che prevedono, per il paese, una crescita del 7 per cento nel 2021. Secondo l'esecutivo europeo, le severe misure di confinamento messe in atto in Spagna in risposta allo scoppio della pandemia di Covid 19 dovrebbero tradursi in una contrazione senza precedenti dell'attività economica. La produzione dovrebbe riprendersi fortemente una volta che le restrizioni saranno revocate, ma la ripresa sarà disomogenea tra i settori e la produzione persa non verrà completamente recuperata entro l'orizzonte di previsione. Le misure per limitare le perdite di posti di lavoro e sostenere il settore delle imprese attenueranno parte dell'impatto della crisi. Tuttavia, si prevede che quest'anno il tasso di disoccupazione aumenterà in modo significativo e solo una parte di questo aumento sarà invertita nel 2021, passando dal 18,9 per cento nel 2020 al 17 per cento del 2021. La recessione è destinata a deteriorare ulteriormente il saldo delle amministrazioni pubbliche, con il debito pubblico che passerà dal 115,6 per cento del 2020 al 113,7 per cento del prossimo anno. L'inflazione sarà allo 0 per cento quest'anno per poi passare l'anno prossimo all'1 per cento. (Beb)