Business news: spagnola Iberdrola acquista per 100 milioni di euro gruppo francese AAlto Power

- La società energetica spagnola Iberdrola ha acquistato per 100 milioni di euro AAlto Power. La società francese opera nel settore delle energie rinnovabili, ha una capacità operativa di 120 MW e un portafoglio di progetti che supera i 630 MW. I parchi eolici AAlto Power sono ubicati in diverse località della Francia sia settentrionale sia centrale. Secondo il quotidiano spagnolo "Expansion", l'acquisto da parte della società spagnola specializzata nelle forniture di elettricità verrà confermato nel breve periodo. Si tratta della prima grande operazione di compra-vendita nel settore energetico europeo dall'inizio della pandemia del Covid-19. Questa non è la prima operazione di Iberdrola nel paese transalpino; all'inizio del 2020, la società spagnola aveva acquisito Ailes Mariles, la compagnia francese che ha progettato il parco eolico di Saint-Brieuc, ubicato nel mare della Bretagna. Iberdrola sta puntando molto sul mercato francese, già nel settembre del 2019, la compagnia iberica ha lanciato un servizio che consente di vendere elettricità e gas direttamente ai privati francesi. L'obiettivo dichiarato è raggiungere un milione di clienti entro il 2023, questa cifra rappresenta circa il 10 per cento del mercato energetico transalpino. (Spm)