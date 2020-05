Business news: Francia, presidente Edf, nessuna modifica a calendario lavori per centrale nucleare Flamanville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i rallentamenti causati dalle restrizioni imposte nell'ambito dell'emergenza sanitaria del coronavirus, il calendario dei lavori per la costruzione del reattore europeo ad acqua pressurizzata (Epr) della centrale nucleare di Flamanville, in Francia, al momento non subirà modifiche. Lo ha dichiarato il presidente del gruppo energetico Electricitè de France (Edf), Jean Bernard Levy, rispondendo alla domanda di un azionista durante l'assemblea generale che si è tenuta a porte chiuse in videoconferenza. Il dirigente ha spiegato che in queste ultime settimane, a causa del confinamento il progetto è stato "considerevolmente rallentato". "Nelle prossime settimane il cantiere dovrebbe cominciare a riprendere un po' più di attività. È il nostro obiettivo e in quel momento faremo un bilancio di queste interruzioni e vedremo in quale misura hanno impattato il calendario della messa in servizio di Flamanville", ha poi aggiunto Levy. (Frp)