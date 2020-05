Coronavirus: Brasile, Bolsonaro principale minaccia nella lotta alla pandemi secondo Lancet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, con il suo atteggiamento e le azioni intraprese per contrastare l'isolamento sociale è la principale minaccia agli sforzi per combattere la pandemia di Covid-19. E' quanto sostenuto in un editoriale della rivista scientifica britannica "Lancet", tra le più autorevoli del mondo. "In questo momento le grandi città come San Paolo e Rio de Janeiro sono i focolai principali, ma ci sono segni che l'infezione si sta spostando verso l'interno degli Stati, dove si trovano le città più piccole con ancora meno letti di terapia intensiva e ventilatori polmonari a disposizione. Tuttavia la più grande minaccia alla risposta a Covid-19 per il Brasile è il suo presidente Jair Bolsonaro", ha dichiarato la rivista nell'editoriale intitolata" Covid-19 in Brasile: e allora? " (segue) (Brp)