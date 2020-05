Business news: Ungheria, Commissione Ue prevede contrazione economia magiara al 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Europea prevede un calo del 7 per cento dell'economia ungherese nel 2020, seguito da un rimbalzo positivo del 6 per cento nel 2021. La pandemia di coronavirus ha colpito l'economia ungherese dopo anni di crescita sopra la media. Sebbene il virus si sia diffuso solo in misura limitata in Ungheria, le ricadute economiche di quest'anno dipenderanno dalle decisioni di politica economica interna, ha reso noto la Commissione. La pandemia ha colpito più duramente i settori del turismo e dei trasporti, che costituiscono la metà del settore dei servizi nel paese. La recessione internazionale potrebbe avere un impatto negativo sull'industria di trasformazione ungherese, nonostante le restrizioni relativamente lievi nel settore industriale. Si prevede che gli investimenti diminuiranno del 18,7 per cento prima di rimbalzare dell'8,9 percento nel 2021. L'inflazione dovrebbe scendere al 3 per cento rispetto al tasso dello scorso anno del 3,4 per cento. (Vap)