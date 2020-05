Business news: Grecia, governo pensa a sgravi fiscali per settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Atene sta studiando la possibilità di introdurre sgravi fiscali per le imprese operanti nel settore del turistico ricettivo, della ristorazione, trasporti e cultura. Lo ha anticipato il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, in un’intervista all’emittente radiofonica “Thema 104.6”. “Stiamo pensando a riduzioni fiscali ragionevoli”, ha spiegato Staikouras chiarendo che l’esecutivo è al lavoro anche su altre misure come la riduzione del pagamento anticipato delle tasse e dell'Iva sui trasporti. "Tuttavia, se li sommiamo, i numeri non coincidono. Ci saranno misure per l'intera economia e misure settoriali. Stiamo facendo il meglio possibile per il periodo post-coronavirus", ha aggiunto. (Gra)