Coronavirus: Rampelli (Fd'I), Regione Lazio ha speso 40milioni euro di dpi che nessuno ha visto

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, in una nota dichiara: "A quanto pare alla Regione Lazio dopo le 'mascherine fantasma' siamo alle 'mascherina fuffa'. È notizia di oggi - spiega Rampelli - che l'Agenzia delle dogane avrebbe bloccato 5 milioni di mascherine, certificate per gli ospedali, una commessa per 22 milioni di euro affidata sembrerebbe dalla Protezione civile del Lazio - al prezzo di 3,50 euro l'una - alla European Network Tlc. Il quadro si fa ancora più inquietante, vicenda che Fdi ha denunciato fin da subito a tutti i livelli fino in Parlamento, e dopo i silenzi da parte della ministra Lamorgese alle nostre interrogazioni ci siamo trovati costretti a presentare un esposto alla Procura, che depositeremo nei prossimi giorni. Se di truffa o di sòla si tratta sarà la magistratura a fare chiarezza, di certo qualcuno ha ciurlato nel manico: la Regione Lazio di Zingaretti ha pagato 40 milioni di mascherine che nessuno ha visto né utilizzato", conclude Rampelli. (Com)