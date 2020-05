Usa: Trump, la persona positiva al coronavirus è l'addetto stampa di Pence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che è Katie Miller, l'addetto stampa del vicepresidente Mike Pence, il membro dello staff presidenziale risultato positivo oggi al coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". "È una giovane donna meravigliosa", l'ha definita Trump, spiegando che i suoi test erano risultati negativi "per un lungo periodo di tempo", ma poi "all'improvviso oggi è risultata positiva". Trump non ha mai usato il cognome di Miller nelle sue osservazioni, ma in seguito ha confermato che si trattava di "una persona della stampa". Il presidente ha dichiarato che Miller non è venuta in contatto con lui, ma ha osservato che è stata in contatto con Pence. (Nys)